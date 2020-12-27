«Не смог справиться с изменой»: уфимец убил своих детей, а затем и себя

Страшная трагедия произошла в одной из уфимских семей. Глава семейства убил двоих маленьких детей, а затем наложил руки и на себя. О подробностях происшествия рассказали в региональном Следкоме.
Накануне жительница Уфы обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее двух детей и супруга. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов о том, что ее муж взял годовалую дочь и шестилетнего сына, сел в машину и перестал выходить на связь. По ее словам, она нашла предсмертную записку, поэтому найти детей она хотела, как можно раньше.
По горячим следам машину уфимца нашла в Давлекановском районе. В салоне были обнаружены тела всех троих. Судебно-медицинская экспертиза позже покажет, что пропавшие умерли от отравления угарным газом.
По словам близких, на такой поступок мужчину толкнула измена жены. Как сообщает «КП-Уфа» незадолго до трагических событий женщина пришла с корпоратива и честно призналась: «Я тебе изменила, жить с тобой не хочу, хочу развод». Мужчина же решил наказать свою супругу таким ужасным способом.
Напомним, год назад произошла похожая ситуация в семье Мазовых. В ответ на желание жены подать на развод Артем Мазов похитил двух своих детей и уехал в неизвестном направлении. Спустя долгое время тела сыновей найдут в реке.