Синоптики рассказали, что ждать жителям Башкирии в последние дни декабря
Последние дни декабря 2020 года в Башкирии выдадутся
снежными. По прогнозам синоптиков регионального метеоцентра, в республике
ожидается сильный снегопад, гололед и метель. Такими неприятными сюрпризами
встретит жителей региона начало недели.
«Ночью мокрый снег, местами
метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах
снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный,
по юго-востоку порывы до сильного. Днем небольшой снег, местами гололед, на
дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный.»
пресс-служба Башгидромета
28 декабря столбик термометра покажет -5…-10° ночью и -3…-8° – днем.
Во вторник, 29 декабря, за окном сильно похолодает: температура
воздуха резко упадет до -22 градусов.
Местами небольшой снег, на дорогах гололедица прогнозируются 29
декабря. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью
-10,-15°, при прояснениях -17,-22°, днем -8,-13°, с понижением в течение дня до
-13,-18°.