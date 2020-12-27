Синоптики рассказали, что ждать жителям Башкирии в последние дни декабря

«Ночью мокрый снег, местами метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, по юго-востоку порывы до сильного. Днем небольшой снег, местами гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный.»

пресс-служба Башгидромета