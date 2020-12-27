Синоптики рассказали, что ждать жителям Башкирии в последние дни декабря

Последние дни декабря 2020 года в Башкирии выдадутся снежными. По прогнозам синоптиков регионального метеоцентра, в республике ожидается сильный снегопад, гололед и метель. Такими неприятными сюрпризами встретит жителей региона начало недели.

«Ночью мокрый снег, местами метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, по юго-востоку порывы до сильного. Днем небольшой снег, местами гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный.»

пресс-служба Башгидромета

28 декабря столбик термометра покажет -5…-10° ночью и -3…-8° –  днем.

Во вторник, 29 декабря, за окном сильно похолодает: температура воздуха резко упадет до -22 градусов.

Местами небольшой снег, на дорогах гололедица прогнозируются 29 декабря. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -17,-22°, днем -8,-13°, с понижением в течение дня до -13,-18°.

пресс-служба Башгидромета