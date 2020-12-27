В Башкирии разъяснили, как будет оплачиваться 31 декабря

Жителям Башкирии рассказали, как будет оплачиваться последний день 2020 года – 31 декабря.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, в котором говорится, что канун Нового года объявляется выходным днем. Вместо этого работодателям рекомендовалось сделать 26 декабря, субботу, рабочим днем.

В Гострудинпекции РБ объяснили, что ﻿по производственному календарю 2020 года, утверждённому российским правительством, 31 декабря является рабочим днём, продолжительность которого сокращена на один час.

«Однако было заявлено, что главы регионов могут его объявить выходным для государственных и муниципальных служащих, что и было сделано 24 декабря в Башкортостане. Для остальных работодателей этот шаг носит рекомендательный характер, о чём сказано и в опубликованном распоряжении. Если работодатель поддержит инициативу, то рабочий день 26 декабря подлежит оплате в одинарном размере. Учитывая, что производственный календарь не меняется, 31 декабря работодатели вправе производить все запланированные кадровые мероприятия (приём на работу, перевод на другую должность, увольнение)»

Оксана Ванскова, заместитель руководителя Гострудинспекции