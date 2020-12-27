В Башкирии разъяснили, как будет оплачиваться 31 декабря

Жителям Башкирии рассказали, как будет оплачиваться последний день 2020 года – 31 декабря.
Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, в котором говорится, что канун Нового года объявляется выходным днем. Вместо этого работодателям рекомендовалось сделать 26 декабря, субботу, рабочим днем.
В Гострудинпекции РБ объяснили, что по производственному календарю 2020 года, утверждённому российским правительством, 31 декабря является рабочим днём, продолжительность которого сокращена на один час.