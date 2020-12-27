Вандал из Башкирии потушил Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Вечный огонь в Санкт-Петербурге был потушен двумя неизвестными, сообщает «КП–СПб». Как удалось выяснить изданию, один из злоумышленников родом из Башкирии.

24-летний парень вместе с сообщником решили потушить символ павших героев, закидав его снегом. Все их действия попали на камеру видеонаблюдения. Полиция города сразу же возбудило уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Через четыре дня после инцидента сотрудники правоохранительных органов вычислили хулиганов и молодого человека вызвали на допрос. Там уроженец Башкирии объяснил, что они с другом просто играли снежки и злого умысла они не преследовали.