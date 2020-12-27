В Башкирии впервые за много дней не зарегистрированы смерти от коронавируса

В Башкирии продолжается рост числа заболевших COVID-19. За минувшие сутки положительные результат тестов пришел еще 164 жителям республики. За все время пандемии диагноз "новая коронавирусная инфекция" был поставлен 18 395 пациентам.

Согласно данным, впервые за долгое время в регионе не зафиксирован ни один летальный случай от COVID-19. Всего же в Башкирии 132 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.