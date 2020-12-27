В Башкирии в больницу был доставлен мужчина с ножом в шее

Кровавая драма, которая чуть не закончилась трагедией, разыгралась в одном из домов в Башкирии. Там произошла серьезная ссора между отцом и сыном, в ходе которой последний оказался на больничной койке.

Причиной конфликта стало нежелание 66-летнего отца давать деньги, который требовал у него 37-летний сын. Молодой человек вспылил и перешел на повышенный тон, что очень не понравилось подозреваемому. Пенсионер взял кочергу и ударил ею сына, а затем схватился за нож и воткнул его в шею пострадавшему.