В Башкирии в больницу был доставлен мужчина с ножом в шее

Кровавая драма, которая чуть не закончилась трагедией, разыгралась в одном из домов в Башкирии. Там произошла серьезная ссора между отцом и сыном, в ходе которой последний оказался на больничной койке.

Причиной конфликта стало нежелание 66-летнего отца давать деньги, который требовал у него 37-летний сын. Молодой человек вспылил и перешел на повышенный тон, что очень не понравилось подозреваемому. Пенсионер взял кочергу и ударил ею сына, а затем схватился за нож и воткнул его в шею пострадавшему. 

66-летний подозреваемый задержан и доставлен в полицию, где дал признательные показания. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет принято процессуальное решение.

пресс-служба МВД по РБ