«Ничего в голове»: известный блогер-инвалид из Уфы рассказал, как пережил потерю ног

«Интересно, конечно, сейчас пересматривать свои старые фотографии, я был таким юным. У меня в голове абсолютно ничего не было, я не знал, что буду делать дальше и потом эта армия…Почему-то я уверен в том, что, если бы не эта трагедия, я бы не стал таким счастливым человеком, не стал бы известным, не было бы у меня того, чего я добился. Я тогда в себя абсолютно не верил, наша жизнь в наших руках, всё зависит от нас. Всё, что делается, всё к лучшему»

Рустам Набиев, блогер