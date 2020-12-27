«Ничего в голове»: известный блогер-инвалид из Уфы рассказал, как пережил потерю ног

Известный блогер Уфы Рустам Набиев, выжавший при обрушении казармы в Омске, поделился с подписчиками своими мыслями о случившейся с ним когда-то трагедией. По его словам, все, что произошло с ним, только к лучшему. Свое несчастье, блогер назвал, причиной сегодняшнего счастья.
На размышления о жизни Набиева подтолкнули его старые фотография, которые оживили в памяти те дни.
Ранее мужчина заявил, что намерен подарить руководителю республики Радию Хабирову - камень, который он привез из своей поездки на Эльбрус.
Напомним, что осенью этого года Рустам Набиев, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, на одних только руках взошел на Эльбрус. Он смог добраться до самой высокой точки горы, расположенной на высоте 5 642 м.