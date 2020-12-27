Страшная авария на трассе в Башкирии унесла жизнь 56-летнего мужчины

Жуткая авария произошла накануне в Салаватском районе на отрезке дороги «Кропачево-Ачит», сообщает ГИБДД по РБ. Лоб в лоб на трассе столкнулась легковушка и груженая щебнем фура. Известно, что ДТП унесло жизнь одного человека.

Как рассказали в ведомстве, участниками аварии стали «LADA vesta», за рулем которой был 37-летний водитель, и многотонная фура, управляемая 56-летним мужчиной. Автомобили на высокой скорости столкнулись лоб в лоб, что легковушка смяло в гармошку. Сообщается, что водитель отечественного авто сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице, водителю фуры выжить не удалось.