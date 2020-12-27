На трассе «Уфа-Оренбург» введено ограничение на перевозку пассажиров

На трассе «Уфа-Оренбург» из-за ухудшения погодных условий введено ограничение на передвижение пассажирских автобусов. Запрет также распространяется на маршрутное такси и большегрузы.

Власти сообщили, что ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, 27 декабря, с 14:30 по местному времени. Продлится оно, как минимум до завтрашнего дня до десяти вечера.

Ограничение движения временное введено для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа-Оренбург с 60 по 112 км в Республике Башкортостан в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости).

пресс-служба Госкомтранс РБ

В ведомстве добавили, что о внештатных ситуациях на дороге можно сообщить, позвонив по номеру круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Приуралье» - 8(347) 286-07-18, 8-917-046-79-53