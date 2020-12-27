На трассе «Уфа-Оренбург» введено ограничение на перевозку пассажиров

На трассе «Уфа-Оренбург» из-за ухудшения погодных условий введено ограничение на передвижение пассажирских автобусов. Запрет также распространяется на маршрутное такси и большегрузы.

Власти сообщили, что ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, 27 декабря, с 14:30 по местному времени. Продлится оно, как минимум до завтрашнего дня до десяти вечера.