На трассе «Уфа-Оренбург» введено ограничение на перевозку пассажиров

На трассе «Уфа-Оренбург» из-за ухудшения погодных условий введено ограничение на передвижение пассажирских автобусов. Запрет также распространяется на маршрутное такси и большегрузы.
Власти сообщили, что ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, 27 декабря, с 14:30 по местному времени. Продлится оно, как минимум до завтрашнего дня до десяти вечера.
В ведомстве добавили, что о внештатных ситуациях на дороге можно сообщить, позвонив по номеру круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Приуралье» - 8(347) 286-07-18, 8-917-046-79-53