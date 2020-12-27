На Башкирию обрушится сильная метель

В Башкирии резко ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, в понедельник 28 декабря, на республику обрушатся опасные природные явления.
Метеорологи обещают в этот день сильный снегопад, метель и ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с. Также на дорогах ожидается ухудшение видимости до 500 метров.
Особую внимательность стоит проявить водителям из-за гололеда и ухудшения видимости. МЧС просит строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию. Также не стоит совершать резкие маневры.
При усилении ветра жителям рекомендуется не покидать дома, закрыть окна и балконы.