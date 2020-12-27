Известный блогер-инвалид встретился с Радием Хабировым

Известный блогер из Уфы Рустам Набиев и его жена встретились с руководителем региона Радием Хабировым. Молодой человек подготовил подарок для главы - камень, который он привез с горы Эльбрус, на которую он взошел в этом году.
Сам Радий Хабиров остался под впечатлением и семьи Руслана, от его истории и его силы духа. Руководитель республики восхитился дальнейшими планами Набиева - покорить самую высокую точку планеты - Эверест. Свои впечатления от встречи глава написал в социальных сетях.
Он поблагодарил Рустама Набиева за его жизнелюбие и пример человеческой отваги. А маленьких девочкам блогера он пожелал здоровья.