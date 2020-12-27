Известный блогер-инвалид встретился с Радием Хабировым

Этому парню всего 28 лет... А он столько уже пережил... тяжелейшую травму во время обрушения казармы в период службы, потерю ног, долгие месяцы лечения, инвалидность... Но при этом сохранил удивительное желание жить, жить по-настоящему, не унывать и идти вперёд. Как ему это удаётся, наверное, знает только он один... И ещё, пожалуй, его хрупкая с виду, но сильная духом супруга... Рустам Набиев покорил Эльбрус (шёл сам, на руках) и собирается покорить восьмитысячник в Гималаях...

Радий Хабиров, глава Башкирии