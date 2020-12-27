В Башкирии произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

Известно, что 35-летний житель Мелеузовского района за рулем ВАЗ-2112 допустил столкновение с попутным грузовиком «Renault Magnym» под управлением 41-летнего мужчины. После этого грузовик совершил наезд на дорожное ограждение. Затем последовало столкновение других автомобилей: «Hyundai Solaris», «Toyota Lаnd Cruiser», «Skoda Rapid», «Toyota Camry», следовавших в попутном направлении.