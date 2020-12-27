Стали известны последние слова мужчины из Уфы, который убил своих детей

Накануне в Башкирии произошла трагедия, потрясшая всю республику: молодой отец двоих детей был найден мертвым в своей машине. Рядом с ним были тела его годовалой дочери и шестилетнего сына. По предварительной версии, мужчина наложил на себя руки, а перед этим убил и детей, из-за ссоры с женой.

Перед своей смертью Фаниль Х. (имя изменено - прим.ред.) позвонил своему родственнику и рассказал все как на духу: супруга, с которой они прожили больше шести лет изменила ему, больше Фаниля не любит и хочет подать на развод. Его слова цитирует LIFE SHOT.

Прощайте, жена мне изменила. Детей с собой заберу. Фаниль Х.

После признания жены он сразу же собрал детей и увел их из дома под предлогом того, что они просто погуляют. Однако уфимец посадил их в машину и уехал в Давлекановский район, где их тела и найдут в поле. Экспертиза покажет, что Фаниль и его дети скончались от отравления угарным газом.