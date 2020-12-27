В Башкирии из-за страшного снегопада перекрыли трассы

Смертельное ДТП в Уфимском районе. 28-летний местный житель, двигаясь за рулём «двенадцатой» со стороны д. Асаново в направлении д. Султанаево, не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и пассажир, 28-летний житель Кушнаренковского района, скончались на месте происшествия. Начато разбирательство.