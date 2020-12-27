В Башкирии из-за страшного снегопада перекрыли трассы

Как минимум двое погибли, пятеро травмированы. В республике сегодня зарегистрировано вдвое больше аварий.
Смертельное ДТП в Уфимском районе. 28-летний местный житель, двигаясь за рулём «двенадцатой» со стороны д. Асаново в направлении д. Султанаево, не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и пассажир, 28-летний житель Кушнаренковского района, скончались на месте происшествия. Начато разбирательство.
В Аургазинском районе массовая авария. По предварительным данным 35-летний водитель ВАЗ-2112, уроженец Мелеузовского района, допустил столкновение с большегрузом, двигавшимся в попутном направлении. Грузовик под управлением 41-летнего мужчины наехал на дорожное ограждение. Последовало столкновение ещё 5 попутных автомобилей. Двоим участникам аварии понадобилась помощь медиков.
Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе ограничено движение. Оно действует для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа-Оренбург с 60-го по 272-й км.
Жилищно-коммунальные службы Уфы работали сегодня в усиленном режиме. Уже ближе к ночи сегодня синоптики обещают уменьшение количества осадков, завтра в столице республики ожидается небольшой снег.