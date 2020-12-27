В Башкирии благодаря проекту «Ёлка желаний» исполнились мечты более 500 жителей

Более 500 жителям воплотить мечты в жизнь помогают политики, общественники, бизнесмены. Все они присоединились к всероссийской акции «Ёлка желаний». Вместо игрушек на ней шары с мечтами детей и пожилых людей.

Если Дед Мороз, то обязательно к детям. Но этот Новый год ломает стереотипы. В мешке у седовласого волшебника главный подарок предназначен бабушке семерых внучек и внуков. Мечты могут сбываться и после 65, теперь говорит Татьяна Буланкина. Пенсионерка очень хотела планшет с большим экраном, чтобы смотреть видео и фото внучек, общаться с детьми. Вручал подарок Дед Мороз, а вот воплотил в жизнь новогоднюю мечту 65-летней пенсионерки Радий Хабиров. Глава республики принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Написать письмо о мечте помогла дочь. Пенсионерка еще не очень хорошо разбирается в гаджетах. Но ей тут же бросились помогать те, ради кого она и хотела получить такой подарок.

Татьяна Буланкина не так давно перенесла несколько сложных операций. Онкология. Сейчас проходит реабилитацию.

Вроде бы, все нормально, ну что ж, как есть. Хочется на природу выехать, пофотографировать на планшет, чтоб на память было. Потом сидеть, смотреть, пока пандемия не дает никакого выхода. Я очень редко выхожу. Так хоть общаться будем. Татьяна Буланкина

А вот маленькая Аделина тоже очень хотела общения. И загадала встретиться со своим кумиром. На шаре, который сорвал Рустем Ахмадинуров, было написано желание познакомиться с Элвином Греем. Артист приехал в Уфу с записи альбома специально ради девочки. Малышка даже спела с ним дуэтом.

Приятно, когда они танцуют, веселятся, радуются. Так что мы всегда делаем это с удовольствием и от души. Радик Юльякшин, заслуженный артист Республики Башкортостан

А вот маленькой Насте было неважно, с кем исполнять песню, главное – для кого. Малышка очень мечтала выступить на большой сцене. Вот только зрителей своих юная певица увидеть не может. Но полный зал она могла услышать.

Для маленького Миши главное разглядеть всё до мелочей. Мальчик мечтал о микроскопе. Новогодний шар с его желанием снял сам глава региона. А подарок от его лица вручали представители уфимской мэрии.

«Ёлка желаний» – это проект, который помогает воплотить в жизнь мечты детей-сирот, малышей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. От Башкортостана поступило более 500 желаний. Шары с новогодней ёлки сняли и члены правительства, министры, главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов. Александр Сидякин и вовсе сорвал сразу 6 детских пожеланий, одно из которых совпало с его увлечением: ребенок мечтает о горнолыжном шлеме.