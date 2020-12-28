В Башкирии волонтеры сменят студентов-медиков в больницах

В их обязанности входит термометрия на входе в медучреждения, обзвон больных в колл-центре и доставка лекарств тем, кто борется с ковидом на дому. В рамках стартовавшей акции #УфаПомогиВрачам волонтеры будут задействованы в 92 медицинских учреждениях с учетом их филиалов.