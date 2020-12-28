В Башкирии волонтеры сменят студентов-медиков в больницах

Волонтеры помогают медикам в борьбе с коронавирусом. Три сотни добровольцев сменят студентов-медиков до 31 января.

В их обязанности входит термометрия на входе в медучреждения, обзвон больных в колл-центре и доставка лекарств тем, кто борется с ковидом на дому. В рамках стартовавшей акции  #УфаПомогиВрачам волонтеры будут задействованы в 92 медицинских учреждениях с учетом их филиалов.

Помощь волонтеров очень важна сейчас, когда так важно соблюдать эпидправила. В больнице нехватка кадров, и волонтеры выручают.

Булат Гарифуллин, главный врач клинической больницы №13 г. Уфы

Каждого волонтёра обеспечили средствами индивидуальной защиты. Это респираторы, защитные костюмы, перчатки и очки. Смена добровольцев будет длиться не более четырёх часов в день.