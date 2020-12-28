В районе Башкирии провели новогоднюю ёлку для талантливых ребят

Прошла она впервые под открытым небом из-за мер предосторожности, связанных с коронавирусом. В торжестве приняли участие дети из разных населенных пунктов.

К сожалению, в этом году семеро ребят из Хайбуллинского района не смогли, как планировалось, попасть на главную елку республики в Уфе. Региональное мероприятие отменили из-за эпидситуации. Поэтому памятные подарки от Главы Башкортостана вручал в Акъяре глава муниципалитета.