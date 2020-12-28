В Башкирии при столкновении двух машин погиб парень

Накануне, 27 декабря, в Мелеузовском районе произошла серьёзная авария. Инцидент зафиксирован на 173 км автодороги Уфа-Оренбург. Подробности инцидента сообщили пресс-служба ГИБДД РБ.

На трассе произошло столкновение двух машин – «Chevrolet Aveo» и «Skoda Roomster». За рулём первой иномарки находился 26-летний житель Кугарчинского района, а Skoda управлял 66-летний мужчина из Мелеуза.

К сожалению, из-за сильного столкновения на заснеженной дороге погиб молодой водитель. Его пассажир был также госпитализирован с травмами. Также в ДТП пострадал 66-летний автовладелец, его доставили в больницу.

Оказалось, погибший водитель не один раз привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Все обстоятельства смертельного ДТП будут расследованы.