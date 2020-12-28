Радий Хабиров рассказал, когда из Уфы исчезнут «пазики»

В ходе очередного совещания в республиканском кабмине по итогам деятельности за 2020 год отчитался министр транспорта Башкирии Алан Марзаев. Во время его доклада Хабиров задал четкий вопрос: когда из Уфы полностью исчезнут «пазики»?

Борьбу с автобусами «ПАЗ» Хабиров начал с самого первого дня работы в республике. Он сразу заявил, что такие автобусы представляют большую опасность прежде всего потому, что ездят с «ушами» - баллонами газа, которые в любой момент могут взорваться. После этого началась масштабная перезагрузка транспортной системы региона, власти начали закупку новой техники.

Руководитель министерства Алан Марзаев заявил, что не может точно ответить на вопрос. Хабиров подчеркнул, что уже давал поручение касательно старых опасных автобусов.