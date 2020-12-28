Власти Башкирии откроют прямые перелеты из Уфы во все стороны света

В планах властей Башкирии увеличить направления в другие страны из Уфы. Об этом стало известно сегодня, 28 декабря, на оперативном совещании в Правительстве РБ.
В этом году, несмотря на пандемию, удалось завершить работы по расширению международного терминала аэропорта «Уфа». Глава республики Радий Хабиров поручил региональному Госкомтрансу своевременно открыть маршруты в Европу и Азию.
Руководитель региона попросил главу ведомства Алана Марзаева не снижать оборотов министерства в следующем году. В частности, отдельный упор он сделал на проекте уфимского железнодорожного кольца, которое может стать аналогом «Аэроэкспресса» в Москве.
Также глава региона отметил, что в этом году аэропорт Уфы стал лучшим в России.