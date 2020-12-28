В Башкирии в аварии погиб водитель и пострадали четыре человека

Серьёзная авария, которая унесла жизнь человека, произошла в Белорецком районе 27 декабря вечером. Инцидент зафиксирован на 247 км трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. В страшном ДТП также пострадали четыре человека.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, на автодороге столкнулись «ВАЗ-2115» и «Renault Symbol», который двигался во встречном направлении. Известно, что отечественным авто управлял 38-летний местный житель, а за рулём иномарки находился 33-летний мужчина.

В результате лобового столкновения погиб водитель отечественной машины. Водитель иномарки, две его пассажирки 35 лет и трёхлетняя девочка получили многочисленные травмы и были срочно госпитализированы.

По результатам проверки известно, что погибший мужчина не имел водительских прав.