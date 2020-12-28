В Башкирии 2021 год объявят Годом здоровья

Мы очень долго думали, каким объявить следующий год. Мы приняли такое решение: предложить 2021 год назвать Годом здоровья и активного долголетия. Давайте двадцать первый год проведем под таким началом. Это и программа реабилитации, и много каких других вопросов.

Радий Хабиров, руководитель региона