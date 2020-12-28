В Башкирии 2021 год объявят Годом здоровья

Следующий, 2021, год в Башкирии будет посвящен вопросам здравоохранения. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ. 

Мы очень долго думали, каким объявить следующий год. Мы приняли такое решение: предложить 2021 год назвать Годом здоровья и активного долголетия. Давайте двадцать первый год проведем под таким началом. Это и программа реабилитации, и много каких других вопросов.

Радий Хабиров, руководитель региона

Напомним, уходящий год был назван Годом эстетики населенных пунктов. Предполагалось, что благодаря активной инициативе жителей муниципалитетов в республике улучшится комфортная среда и решатся вопросы окружающей среды. Радий Хабиров заявил, подводя итоги Года эстетики, что многое удалось сделать, а Башкирия преобразилась в лучшую сторону. 