Радий Хабиров потребовал сделать катки бесплатными

В финале большого двухчасового совещания в Правительстве Башкирии Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов.
Речь зашла о катках, которые сейчас заливают на площадках по всей республике. Он потребовал не брать денег с детей и их родителей за вход на ледовую площадку. Разумеется, это не касается проката снаряжения.
Однако, если жители пришли отдохнуть на лед со своими коньками, то брать с них денег за вход не нужно. Глава региона подчеркнул, что сейчас как никогда к людям необходимо проявить доброту.