Радий Хабиров потребовал сделать катки бесплатными

Главы муниципалитетов, у меня к вам просьба. Мы там катки открыли. Не зарабатывайте на этом. Прокат коньков – это я понимаю. Но если дети пришли со своими коньками – не надо. Надо уделить внимание детям, пожилым детям. Проявите душевное тепло, это сейчас очень нужно.

Радий Хабиров