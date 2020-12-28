Радий Хабиров потребовал сделать катки бесплатными

В финале большого двухчасового совещания в Правительстве Башкирии Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов. 

Речь зашла о катках, которые сейчас заливают на площадках по всей республике. Он потребовал не брать денег с детей и их родителей за вход на ледовую площадку. Разумеется, это не касается проката снаряжения. 

Однако, если жители пришли отдохнуть на лед со своими коньками, то брать с них денег за вход не нужно. Глава региона подчеркнул, что сейчас как никогда к людям необходимо проявить доброту.

Главы муниципалитетов, у меня к вам просьба. Мы там катки открыли. Не зарабатывайте на этом. Прокат коньков – это я понимаю. Но если дети пришли со своими коньками – не надо. Надо уделить внимание детям, пожилым детям. Проявите душевное тепло, это сейчас очень нужно.

Радий Хабиров