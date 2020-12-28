В Башкирии за декабрь в огне погибли 62 человека

МЧС Башкирии поделилось удручающей статистикой за декабрь 2020 года. За 28 дней последнего месяца года в пожарах оборвалась жизнь 62 человек, среди которых трое детей.

За аналогичный период 2019 года в пожарах погибло 22 человека. Следовательно, количество трагических случаев в огне стало больше втрое.

Представители МЧС Башкирии настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации различного пожароопасного оборудования. Также рекомендуется провести беседу с детьми о правилах безопасности и действиях при пожарах.

Основные причины возникновения пожара:

Неосторожное обращение с огнем.

Неосторожность при курении, зачастую в состоянии алкогольного опьянения.

Неисправность электрической проводки.

Возгорание электроприборов — неисправных, самодельных или оставленных без присмотра.