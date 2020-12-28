«Этой деятельности будет дана правовая оценка»: эксперт об уходе Рахимовой из состава СПЧ

Рауфа Рахимова - президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Изгелек» - исключена из состава СПЧ при главе Башкирии. Поводом, по словам пресс-секретаря руководителя региона Дианы Ихсановой, стала нарушение этических норм.
Выход Рахимовой из органа вызвал бурную реакцию общественности. Своим мнением о случившемся поделилась с ИА "Башинформ" начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию Гуллярия Ялчикаева.
По словам Ялчикаевой, Глава РБ предложил войти в свою команду всем без исключения неравнодушным людям.