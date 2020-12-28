«Этой деятельности будет дана правовая оценка»: эксперт об уходе Рахимовой из состава СПЧ

«Указ был подписан и опубликован раньше, чем появилось заявление Рауфы Рахимовой, поэтому ее заявление можно расценивать исключительно как попытку выдать это решение за собственное, — сказала Ялчикаева. — Безусловно, это решение Главы республики не связано со свободой слова или с критикой в его адрес. К которой он как раз относится спокойно. Однако он никогда не согласится с тем, что в центре Уфы у нас системно работает штаб, целью которого является торпедировать республику, делать жизнь её людей ещё тяжелее в это и так непростое время. Действует по принципу «чем хуже — тем лучше» и наносит республике подлые удары в спину. Последней каплей стало, когда эти люди вынудили депутата Госсобрания попытаться разрушить планы правительства республики по поддержке наших производителей. Депутату Чувилину предложили написать запросы в силовые структуры именно люди Рахимовой. Хотите заниматься подобной деятельностью — пожалуйста. Но не в составе и не под прикрытием СПЧ. И этой деятельности обязательно будет дана правовая оценка».

Гуллярия Ялчикаева, начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию