Глава СПЧ Башкирии: «Защита экономических интересов регионов – наша жизненная необходимость»

Председатель Совета по правам человека при главе РБ Владимир Барабаш прокомментировал уход Рауфы Рахимовой из органа. По его словам, у истинного патриота своей республики есть главное желание - процветание родного региона. По мнению Барабаша, эти цели охватывает собой термин "промышленный патриотизм".
Указом главы Башкирии Радия Хабирова уточнён состав СПЧ.
Так, из состава Совета выведена президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Изгелек» Рауфа Рахимова.
Рахимова входила в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК.
Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества является консультативным органом при главе республики.