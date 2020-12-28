Глава СПЧ Башкирии: «Защита экономических интересов регионов – наша жизненная необходимость»

«Мы все любим свою республику и все хотим её процветания, — сказал Владимир Барабаш. — Поэтому слова Главы республики о необходимости промышленного патриотизма очень правильны и близки по духу, я уверен, каждому жителю республики. Тем более сейчас, когда ситуация в экономике оставляет желать лучшего и все регионы переходят на режим поддержки не только своих жителей, но и своего бизнеса, защита экономических интересов регионов в буквальном смысле – жизненная необходимость. От того на сколько крепким будет наш бизнес и наша экономика в прямом смысле этого слова зависит жизнь и здоровье людей. Поэтому я на 100% уверен, что у настоящего патриота республики не может быть других мыслей и взглядов, кроме как укладывающихся в термин промышленный патриотизм. И очень больно слышать от людей, называющих себя патриотами заявления способные нанести ущерб республике».

Владимир Барабаш, председатель Совета по правам человека при главе РБ