Глава СПЧ Башкирии: «Защита экономических интересов регионов – наша жизненная необходимость»

Председатель Совета по правам человека при главе РБ Владимир Барабаш прокомментировал уход Рауфы Рахимовой из органа. По его словам, у истинного патриота своей республики есть главное желание - процветание родного региона. По мнению Барабаша, эти цели охватывает собой термин "промышленный патриотизм".

«Мы все любим свою республику и все хотим её процветания, — сказал Владимир Барабаш. — Поэтому слова Главы республики о необходимости промышленного патриотизма очень правильны и близки по духу, я уверен, каждому жителю республики. Тем более сейчас, когда ситуация в экономике оставляет желать лучшего и все регионы переходят на режим поддержки не только своих жителей, но и своего бизнеса, защита экономических интересов регионов в буквальном смысле – жизненная необходимость. От того на сколько крепким будет наш бизнес и наша экономика в прямом смысле этого слова зависит жизнь и здоровье людей. Поэтому я на 100% уверен, что у настоящего патриота республики не может быть других мыслей и взглядов, кроме как укладывающихся в термин промышленный патриотизм. И очень больно слышать от людей, называющих себя патриотами заявления способные нанести ущерб республике».

Владимир Барабаш, председатель Совета по правам человека при главе РБ

Указом главы Башкирии Радия Хабирова уточнён состав СПЧ.

Так, из состава Совета выведена президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Изгелек» Рауфа Рахимова.

Рахимова входила в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК.

Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества является консультативным органом при главе республики.