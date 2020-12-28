В Уфе злая собака чуть не загрызла школьника

В Уфе вновь было зарегистрировано нападение собаки на человека. На улице Габдуллы Амантая на школьника напал бойцовский пёс. Об этом сообщил член Совета по правам человека при главе республики Виль Тухватуллин.

С громким лаем разъяренный пёс налетел на подростка, когда тот направлялся в школу. При этом мальчик не дразнил собаку, не проявлял агрессию к нему, а просто шёл мимо. Пёс успел укусить ребёнка за ногу – школьник вернулся домой хромая.