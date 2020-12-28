В Уфе эвакуировали целый гипермаркет из-за сообщения о бомбе

В службу спасения позвонил 47-летний мужчина , который работал охранником в другом магазине той же торговой сети. Он сообщил, что некий парень должен пронести в магазин взрывное устройство. Служба безопасности моментально отреагировала на сообщение – из магазина было эвакуировано 35 посетителей и сотрудников.

Территорию и сам гипермаркет тщательно обследовали, но никаких следов бомбы найдено не было. Тогда полиция вышла на охранника, что и сообщил о минировании. Оказалось, мужчина был сильно пьян. Он выпивал в своей квартире со знакомым, который сообщил ему о намерении взорвать магазин. Пьяный мозг мужчины тут же забеспокоился и предпринял попытки остановить «трагедию». Пока неизвестно, привлекут ли к ответственности охранника за ложное сообщение о бомбе.