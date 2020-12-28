«Противостояние Рауфы Рахимовой с властью Башкирии стало очевидным»: эксперт

В Башкирии продолжают обсуждать уход Рауфы Рахимовой из состава СПЧ РБ. Как заявили официальные власти, причиной ее исключения из состава Совета стало нарушение этики.

Так, свое мнение ИА "Башинформ" высказал член СПЧ Сергей Жуков.

“Новость о исключении Рауфы Гареевны мне стала известна из чата спч. Я всегда выступал за диалог и конструктив. В последнее время стал очевидным конфликт редакции с региональной властью. Редакция выпускает откровенно оппозиционные материалы на всевозможные темы. С точки зрения свободы слова это позитивный момент, но порой подача материала становится очень резкой. По моему мнению это препятствует развитию республики и наносит ущерб репутации действующей власти. Сложившуюся ситуацию необходимо решать путем исключения радикализации в подаче материалов. Необходимо искать путь решения конфликта и идти в одном направлении. События не из приятных”

Сергей Жуков, член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества

Указом Главы Башкирии Радия Хабирова уточнён состав Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Так, из состава Совета выведена президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Изгелек» Рауфа Рахимова.

Рахимова входила в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК.

Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества является консультативным органом при главе республики.