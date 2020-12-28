«Противостояние Рауфы Рахимовой с властью Башкирии стало очевидным»: эксперт

“Новость о исключении Рауфы Гареевны мне стала известна из чата спч. Я всегда выступал за диалог и конструктив. В последнее время стал очевидным конфликт редакции с региональной властью. Редакция выпускает откровенно оппозиционные материалы на всевозможные темы. С точки зрения свободы слова это позитивный момент, но порой подача материала становится очень резкой. По моему мнению это препятствует развитию республики и наносит ущерб репутации действующей власти. Сложившуюся ситуацию необходимо решать путем исключения радикализации в подаче материалов. Необходимо искать путь решения конфликта и идти в одном направлении. События не из приятных”

Сергей Жуков, член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества