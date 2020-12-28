Использовать СМИ, чтобы бороться с властями, неприемлемо: мнение

Я считаю, что средства массовой информации должны ответственно подходить к формулированию своих позиций. Они не имели права призывать людей к сопротивлению властям. Также Рауфа Гареевна не скрывала, что она отправляла журналистов, которые оказывали сопротивление правоохранительным органам во время событий на Куштау. Я считаю, это тоже неприемлемо, когда финансируется подобного рода деятельность, и СМИ используют свои привилегии для того, чтобы бороться с властями. Не секрет, что Рауфа Гареевна принадлежит к семье первого президента республики Башкортостан Муртазы Губайдулловича Рахимова. И Радий Фаритович, по приезду в республику, первым делом протянул руку дружбы этой семье и просил их совместно прикладывать усилия для того, чтобы наши республика процветала. К сожалению, издания Проуфу и Бонус каким-то образом восприняли это иначе, и любую инициативу наших властей они пытаются извратить. Более того, есть информация, что они чуть ли не штаб создали по борьбе с властями. Я считаю это недопустимым.Приглашение Рауфы Гареевны в Совет по правам человека — это был тем жестом доброй воли от республиканских властей, чтобы совместными усилиями сконцентрироваться на экономическом и политическом благополучии нашего региона. Но мне кажется, что, к сожалению, она восприняла это как слабость власти, и по всей видимости, возможно, пыталась каким-то образом манипулировать этими настроениями. И, когда у неё это не получилось, она перешла в яростное наступление на властей, и всячески на сегодняшний день они стараются только извратить все инициативы, которые исходят от региональных властей.

Азамат Галин, член СПЧ Башкирии