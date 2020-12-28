Использовать СМИ, чтобы бороться с властями, неприемлемо: мнение

Член СПЧ Башкирии Азамат Галин высказался о выводе из Совета Рауфы Рахимовой. По его мнению, она использовала свои издания для того, чтобы призвать жителей региона открыто противостоять властям.
Указом Главы Башкирии Радия Хабирова уточнён состав Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Так, из состава Совета выведена президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Изгелек» Рауфа Рахимова.
Рахимова входила в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК.
Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества является консультативным органом при главе республики.