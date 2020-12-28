В Уфе рассказали, какой транспорт будет ходить в новогоднюю ночь

Мэрия Уфы рассказала, какой транспорт будет ходить в праздничную новогоднюю ночь. Также стал известен полный график автобусов с 31 декабря по 1 января.

Известно, что трамваи, автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь будут работать до 3:30. По Уфе будет курсировать специальный новогодний маршрут №290 с интервалом движения 20 минут. Автобус будет двигаться по маршруту: Уфимский ДОК – ДК УМПО – Дворец имени Серго Орджоникидзе – Стадион «Нефтяник» - Горсовет – Улица имени города Галле – ТК «Центральный» - Гостиный двор – ТСК «Пушкинский» и в обратном направлении.

Также уфимцы смогут воспользоваться автобусами №№ 30, 31, 51, 51а, 248, 257к, 262к, 266, 269, 285, 291. А после праздничного салюта на площади имени Ленина можно будет уехать в любую точку города от остановки «Горсовет» на автобусах №№ 25, 74, 211, 218, 225, 269, 272, 298.

Дополнительно рядом с гимназией № 1 имени Рами Гарипова пустят пять троллейбусов: до остановки «ТК «Центральный»; до остановки «Мкр. «Белореченский» (по улице Айской); до остановки «Ледовый Дворец «Уфа–Арена» (по улице Рихарда Зорге).

Уфимцев также будет ждать транспорт между остановками «Железнодорожная больница» и «Госцирк»: до остановки «Троллейбусное депо № 2»; до остановки «Уфимский ДОК» (по улице Первомайской); до остановки «Уфимский ДОК» (по улице Кольцевой).