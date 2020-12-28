Соседи убийцы детей из Уфы рассказали правду о его семье

Стала известна причина смерти детей в Давлекановском районе. Следствие установило обстоятельства гибели мужчины, его годовалой дочки и шестилетнего сына. Что предшествовало страшной трагедии?

Две девушки в розовых куртках не хотят показывать своих лиц. Одна из них – вдова погибшего накануне Фазыла Халикова. Бездыханные тела мужчины и двоих его детей были найдены в запертой машине посреди поля. Следствие выяснило: причина смерти – отравление угарным газом.

Как могла произойти страшная трагедия? Официально следствие причину пока не озвучивает. Но есть прощальное аудиосообщение, которое Фазыл Халиков оставил своему брату. Прямым текстом мужчина предупреждает: забирает детей и уходит, правда, не уточняет, куда именно.

Братишка, прощайте! Жена мне изменила, сегодня призналась. Сказала, что любит другого и переспала с ним на корпоративе. Прощайте, я детей забираю с собой. Фазыл Халиков

Соседи верить в измену жены отказываются. Как один утверждают: семья была примерная, мать сидела в декрете с маленьким ребёнком.

Чужой к ним никто не приходил, как она могла изменять, если дома с детьми? Никогда дома ругани не было, кипиша. Не видела их никогда в нетрезвом состоянии. Дети чистые, опрятно одеты, муж тоже – видно, что жена ухаживает. Елена Ланова, соседка