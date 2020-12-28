В детсаду в Башкирии открыли соляную комнату

Пол, потолок, стены и даже светильники – всё сделано из белоснежной соли. Специальное оборудование постоянно поддерживает определённую температуру, давление и влажность. Но главное – здесь особая концентрация ионов, образующиеся в результате испарения соли. Именно они и оказывают благотворное влияние на весь организм. Курс сеансов в такой комнате может заменить поездку на море. Посещать её могут все воспитанники. Процедуры длятся не больше 15 минут. Терапия благотворно сказывается на дыхательной и нервной системах, помогает избавиться от некоторых кожных заболеваний.