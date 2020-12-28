В Уфе силач вручил подарки детям медиков из ковид-госпиталей

Стронгмен поздравил маленьких уфимцев, родители которых работают в «красной зоне». В рамках акции «Новый год в каждый дом» волонтер Раиль Бикмаев – силач турнира «Урал-батыр» – вручил подарки детям медиков из ковид-госпиталей.

Спорт – сила и здоровье. Так считает и уфимский Дед Мороз Раиль Бикмаев. Маленький Шамиль был очень рад появлению главного новогоднего волшебника. Мальчик не смог усидеть на месте. Даже заботливые мамины руки не смогли удержать его. Эльвира – врач «красной зоны», и небольшое новогоднее чудо в преддверии праздника для ее семьи стало приятной неожиданностью.

С самого лета спортсмен радует детишек, пенсионеров и людей с ОВЗ неожиданными сюрпризами. Как говорит спортсмен, это его человеческий долг.

Это дети тех родителей, которые сейчас борются за жизни людей. Им тяжело, и надо их хоть чуть-чуть поддержать. Раиль Бикмаев, волонтёр, участник турнира «Урал-батыр»

Ну а после того, как стронгмен скинул тулуп Деда Мороза, Раиль надел спортивную форму и пошел готовиться к турниру по силовому экстриму «Урал-батыр». Там его ждали серьезные испытания. Силачу пришлось выполнить «Хват Батыра» – одно из самых сложных упражнений на состязании. В России оно презентовалось впервые.

Это российский аналог всем известного «Хвата Геркулеса». Атлеты не могли к нему готовиться заранее, потому что нужен именно такой снаряд. Эльбрус Нигматуллин, организатор турнира, шестикратный обладатель титула «Самый сильный человек России»