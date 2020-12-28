В Уфе бабушка зарезала внука-игромана

В Уфе осудили пожилую женщину, которая убила собственного внука. Страшный инцидент произошёл ещё в апреле этого года.

Как сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда, уфимка выпивала на кухне со своей дочерью. В соседней комнате сидел её внук, который играл в компьютерные игры, но в какой-то момент он пришёл к родственницам с претензиями – парню не нравилось, что те выпивают. Вспыхнул конфликт, сопровождаемый нецензурной бранью и оскорблениями. Женщина попросила внука перестать ругаться, но тот лишь ушёл в комнату играть в телефон.

Тогда пьяная бабушка взяла кухонный нож, прошла в комнату и один раз ударила внука орудием в грудь. Нож пенсионерка бросила в раковину, а о случившемся рассказала соседу, которого встретила на крыльце. Именно он и вызвал врачей. К сожалению, спасти парня не удалось – он умер на диване от обильной кровопотери.

Свой поступок женщина не смогла объяснить. Также она не смогла найти причину тому, что просто вымыла нож после убийства.