ХК «Салават Юлаев» запустил акцию в помощь мальчику с онкологией

Хоккеисты «Салавата Юлаева» проведут сегодня заключительный матч 2020 года. Команда сыграет с магнитогорским «Металлургом». И в этом году традиционной акции «Мишкопад» на «Уфа-Арене» не будет.

Эпидемиологическая ситуация в мире диктует свои правила. В клубе решили сохранить предновогоднюю историю, но изменили формат. На арене можно будет приобрести специально изготовленные маски и плакаты с автографами.