Жителя Башкирии до смерти избил иностранец

23 декабря в Стерлитамаке нашли тело избитого 68-летнего мужчины. Его обнаружили в собственной квартире. Подробности смерти несчастного сообщила пресс-служба СК РФ по РБ.

Следователям удалось встать на след убийцы, и уже на следующий день был задержан49-летний уроженец республики Молдова, на одежде которого была найдена кровь убитого. Его подозревали в краже денежных средств, но, оказалось, мужчина замешан в более страшном преступлении.

22 декабря мужчины выпивали в квартире убитого. Во время посиделки между товарищами завязалась ссора, во время которой подозреваемый сильно избил оппонента. Он ударил несчастного по голове и другим частям тела, а после просто убежал из квартиры.

Обвиняемый сознался в содеянном. Однако все обстоятельства трагедии предстоит выяснить.