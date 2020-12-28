В Уфе ребёнка зажало в снегоуборочной машине

Сегодня, 28 декабря, в Уфе произошёл несчастный случай. Во время уборки снега на территории лицея №155 пострадал ребёнок. 9-летнему мальчику зажало ногу снегоуборочной машиной.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города, инцидент произошёл после уроков около четырёх часов дня. На место инцидента срочно прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы и врачи. С помощью гидравлического инструмента ногу школьника удалось освободить. Мальчика передали медикам и в срочном порядке госпитализировали.