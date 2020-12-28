В Уфе устраняют последствия страшного снегопада

Более 12,5 тысяч кубометров снега сегодня вывезли с улиц Уфы. Накануне республику накрыла непогода. Снегопад шел на протяжении суток, сильная метель стала причиной множества ДТП. С последствиями выпадения обильных осадков борются сотрудники коммунальных служб, задействованы сотни единиц техники.
Несколько десятков дворников, трактор и два погрузчика. Такой десант сотрудников жилищно-коммунальных служб очищал двор возле дома №70/1 по ул. Первомайской. Снег убирали быстро, ведь сегодня в графике работы это далеко не единственный двор.
Очищать придомовые территории в столице начали с 5 утра. Во дворах работало более полутора сотен единиц техники и 2,5 тысяч дворников и сотрудников жилищных предприятий.
Одна из главных проблем при очистке дворов и автомобильных дорог – припаркованные автомобили. Хозяева не спешили выходить, чтобы переставить свои машины. Тем не менее дворники снег не оставляли. Его убирали вокруг автомобилей и даже под ними. На улично-дорожной сети Уфы задействованы почти 300 единиц техники и 250 дорожных рабочих.
В столице 8 снежных полигонов, куда вывозят снег. Кроме того, есть один снегоплавильный пункт. Именно сюда беспрерывно едут груженые самосвалы из Октябрьского, Орджоникидзевского и Калининского районов города. Здесь две снегоплавильные камеры. Пункт работает в круглосуточном режиме. За 24 часа он способен переработать до 1,5 тысяч кубометров снега.
Снег плавят при помощи воды. Далее все проходит фильтрацию, и вода поступает на очистные сооружения. Оставшаяся масса ила и грязи утилизируется.
По данным регионального Минтранса, на автомобильных дорогах республики сегодня было задействовано 900 единиц уборочной техники. Коммунальные службы работали в усиленном режиме. Это первый в сезоне серьезный снегопад. Коммунальщики уверяют: готовность к борьбе с непогодой – полная. Поэтому коллапса не допустят.