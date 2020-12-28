В Уфе устраняют последствия страшного снегопада

Более 12,5 тысяч кубометров снега сегодня вывезли с улиц Уфы. Накануне республику накрыла непогода. Снегопад шел на протяжении суток, сильная метель стала причиной множества ДТП. С последствиями выпадения обильных осадков борются сотрудники коммунальных служб, задействованы сотни единиц техники.

Несколько десятков дворников, трактор и два погрузчика. Такой десант сотрудников жилищно-коммунальных служб очищал двор возле дома №70/1 по ул. Первомайской. Снег убирали быстро, ведь сегодня в графике работы это далеко не единственный двор.

У меня на участке 47 домов. – И за сегодняшний день у вас задача – убрать все? – Поставили задачу. Успеем, стараемся. Вокруг все убираем, снега не оставляем. Бордюры очищаем, прибордюрную территорию. Алсу Гаеткулова, мастер по благоустройству ЖЭУ №29

Очищать придомовые территории в столице начали с 5 утра. Во дворах работало более полутора сотен единиц техники и 2,5 тысяч дворников и сотрудников жилищных предприятий.

На сегодняшний день у нас уже более 70% дворов почищено. Идем со двора во двор. Велась очистка пешеходных тротуаров, а также подходов к подъездам. Ну и въездов. В первую очередь въезды очищаем. Андрей Бычков, начальник отдела жилищного хозяйства УЖХ г. Уфы

Одна из главных проблем при очистке дворов и автомобильных дорог – припаркованные автомобили. Хозяева не спешили выходить, чтобы переставить свои машины. Тем не менее дворники снег не оставляли. Его убирали вокруг автомобилей и даже под ними. На улично-дорожной сети Уфы задействованы почти 300 единиц техники и 250 дорожных рабочих.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. У нас работа не прерывается. Буквально на час, когда пересменка. То есть одна смена сдает, вторая принимает работу. В новогодние праздники будем работать в круглосуточном режиме. Выходных дней у нас не будет. Марат Муллаянов, заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства г. Уфы

В столице 8 снежных полигонов, куда вывозят снег. Кроме того, есть один снегоплавильный пункт. Именно сюда беспрерывно едут груженые самосвалы из Октябрьского, Орджоникидзевского и Калининского районов города. Здесь две снегоплавильные камеры. Пункт работает в круглосуточном режиме. За 24 часа он способен переработать до 1,5 тысяч кубометров снега.

Снег плавят при помощи воды. Далее все проходит фильтрацию, и вода поступает на очистные сооружения. Оставшаяся масса ила и грязи утилизируется.

За вчерашние сутки снега, который выпал с 9 утра до 10 вечера, мы приняли 1100 кубов. На сегодняшний день справляемся с плавлением снега. Не создаем очередей и масс. Василий Фролов, директор службы по благоустройству Калининского района г. Уфы