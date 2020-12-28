Правительство Башкирии подвело итоги 2020 года

Сегодня состоялось заключительное в этом году оперативное совещание правительства республики, на котором не только подвели итоги работы. Глава Башкортостана также поставил перед каждым ведомством задачи на 2021-й. Кроме того, на заседании объявили победителей конкурса «Достижение года», лауреатами которого стали 20 муниципалитетов.
Вместо уже привычного заседания по видеоконференцсвязи заключительное в этом году оперативное совещание прошло очно. Впервые за последние несколько месяцев. В зале собрались все члены правительства.
Большое внимание было уделено нацпроектам. Общий объём их финансирования составил почти 31 млрд рублей, из которых 20 – из федерального бюджета. Переводя в имущественный эквивалент, это 24 детских сада, пять школ, 110 фельдшерско-акушерских пунктов и не только.
Устойчивый рост демонстрирует сельское хозяйство. Однако, несмотря на увеличение объемов производства мяса, молока и зерна, очень сильно отстает переработка. По этому пункту Башкортостан на 6-м месте в Приволжском округе.
В рамках Года эстетики населённых пунктов проложили более 180 км тротуаров, благоустроили 103 общественных территории, преобразили 380 башкирских дворов. Радий Хабиров поставил задачу Министерству ЖКХ и дальше работать с Институтом развития городов и побеждать в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды. Продолжая тему эстетики, затронули и тему столичного транспорта. В 2021 году на улицах Уфы не должно остаться автобусов ПАЗ. Минтрансу республики поручено также активнее развивать авиасообщение.
Главная задача социального блока в 2021 году – снизить безработицу. В этом году ее уровень увеличился в 6 раз. Кроме того, нужно работать над демографией: смертность по-прежнему превышает рождаемость. Министерству образования глава поручил как следует подготовиться к новому учебному полугодию, которое начнется очно с 11 января. Кроме того, уже сейчас нужно усиленно готовить детей к сдаче выпускных экзаменов.
Для всех год был непростым, а потому Радий Хабиров призвал чиновников на местах проявить душевное тепло. В каждом муниципалитете должен быть хотя бы один бесплатный каток, чтобы жители смогли просто прийти со своими коньками и покататься. В этом году 20 районов и городов стали победителями в 8 номинациях конкурса «Достижения года». Поздравляя победителей, Глава республики обратил внимание, что в Башкортостане есть чем гордиться, но и также много того, над чем еще нужно работать.