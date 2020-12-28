Правительство Башкирии подвело итоги 2020 года

Сегодня состоялось заключительное в этом году оперативное совещание правительства республики, на котором не только подвели итоги работы. Глава Башкортостана также поставил перед каждым ведомством задачи на 2021-й. Кроме того, на заседании объявили победителей конкурса «Достижение года», лауреатами которого стали 20 муниципалитетов.

Вместо уже привычного заседания по видеоконференцсвязи заключительное в этом году оперативное совещание прошло очно. Впервые за последние несколько месяцев. В зале собрались все члены правительства.

Просто хотел перед Новым годом, чтобы мы посмотрели друг другу в глаза и подвели итоги. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Большое внимание было уделено нацпроектам. Общий объём их финансирования составил почти 31 млрд рублей, из которых 20 – из федерального бюджета. Переводя в имущественный эквивалент, это 24 детских сада, пять школ, 110 фельдшерско-акушерских пунктов и не только.

Новый пристрой к хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера, более 200 единиц нового медицинского оборудования, включая аппараты КТ и МРТ. Построили почти 2,5 млн кв. м нового жилья, подключили к интернету около 900 социально значимых объектов. Илшат Тажитдинов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Устойчивый рост демонстрирует сельское хозяйство. Однако, несмотря на увеличение объемов производства мяса, молока и зерна, очень сильно отстает переработка. По этому пункту Башкортостан на 6-м месте в Приволжском округе.

Если мы немного вдохнем энергии и немного денег добавим в развитие пищевой промышленности, все у нас будет. Поэтому от вас я жду программу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках Года эстетики населённых пунктов проложили более 180 км тротуаров, благоустроили 103 общественных территории, преобразили 380 башкирских дворов. Радий Хабиров поставил задачу Министерству ЖКХ и дальше работать с Институтом развития городов и побеждать в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды. Продолжая тему эстетики, затронули и тему столичного транспорта. В 2021 году на улицах Уфы не должно остаться автобусов ПАЗ. Минтрансу республики поручено также активнее развивать авиасообщение.

Наши жители должны получить возможность, кто хочет – в Европу лететь, кто хочет – в Азию. У нас такие хорошие наметки были: Вена, Стамбул. Мы открывали и ряд других городов, вели переговоры с Тель-Авивом. Это все должно прийти к реальному. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главная задача социального блока в 2021 году – снизить безработицу. В этом году ее уровень увеличился в 6 раз. Кроме того, нужно работать над демографией: смертность по-прежнему превышает рождаемость. Министерству образования глава поручил как следует подготовиться к новому учебному полугодию, которое начнется очно с 11 января. Кроме того, уже сейчас нужно усиленно готовить детей к сдаче выпускных экзаменов.

Мы начали проводить онлайн-консультации с нашими выпускниками 9-11 классов, эту работу останавливать не будем. Причем все проходит бесплатно. Работают лучшие педагоги нашей республики. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан