Жителей Уфы просят избавиться от ненужной одежды

«Подари вторую жизнь вещам». Если ваш гардероб переполнен, то не стоит выбрасывать одежду. В ней могут нуждаться малообеспеченные. И даже если куртки и брюки заношены до дыр, они могут стать сырьем для арт-шитья.

За 2 месяца в рамках проекта «Подари вторую жизнь вещам» волонтёры собрали более 15 тонн одежды. Одну треть раздали нуждающимся, остальное ещё нужно рассортировать. Куртки, пальто, джинсы, юбки – большинство вещей в очень хорошем состоянии и могут прослужить не один сезон.

Есть вещи, которые вообще ни к чему не пригодны. Тогда мы их сразу выбрасываем в специальный мешок, отдельно хлопок, флисовый, трикотаж. Второй путь вещи – это вещи, которые годятся для носки, для нуждающихся и малообеспеченных семей. К слову сказать, сейчас на мне и жилет, и свитер – это из этих вещей. То есть здесь можно повседневную одежду в нормальном состоянии получить. Снежана Янгильдина, директор благотворительного фонда «Твёрдая почва»

Благотворительный проект «Подари вторую жизнь вещам» стал обладателем гранта Главы Республики Башкортостан и был поддержан Фондом содействия гражданскому обществу. Многие нуждающиеся и многодетные семьи смогли сэкономить свои средства за счёт полученной тут одежды. Есть отдельный склад с товарами для новорождённых. Вещи здесь практически не ношенные и в идеальном состоянии. Порой неравнодушные горожане сдают и уникальные предметы гардероба, которые хранили у себя долгие годы.

Иной раз даже сердце сжимается. Открыли чемоданчик, видимо, какая-то бабушка собирала вещи. Вот это, видимо, были шортики ее сына. А в этой рубашке её сын ходил, когда был пионером. Это всё вот целое лежит. Галина Иванова, волонтёр

На свалку с этого склада не выбросили ни одного лоскутка одежды. То, что носить уже невозможно, отправляется на арт-переработку, а из старых курток и шуб шьют подстилки для обитателей приютов для животных. Собирают же вещи по всему городу. Люди приносят и оставляют их в специальных металлических ящиках. Они стоят на Центральном рынке, возле лайфстайл центра «Башкирия» и в торговом центре «Мир».

Такие боксы установлены в местах массового скопления людей в разных частях города. Наполняются они довольно быстро, волонтёры освобождают их каждые два дня. Сортировка происходит уже на складе. Нуждающимся откладывают только чистые вещи с работающими замками и молниями.