Жителей Уфы просят избавиться от ненужной одежды

«Подари вторую жизнь вещам». Если ваш гардероб переполнен, то не стоит выбрасывать одежду. В ней могут нуждаться малообеспеченные. И даже если куртки и брюки заношены до дыр, они могут стать сырьем для арт-шитья.
За 2 месяца в рамках проекта «Подари вторую жизнь вещам» волонтёры собрали более 15 тонн одежды. Одну треть раздали нуждающимся, остальное ещё нужно рассортировать. Куртки, пальто, джинсы, юбки – большинство вещей в очень хорошем состоянии и могут прослужить не один сезон.
Благотворительный проект «Подари вторую жизнь вещам» стал обладателем гранта Главы Республики Башкортостан и был поддержан Фондом содействия гражданскому обществу. Многие нуждающиеся и многодетные семьи смогли сэкономить свои средства за счёт полученной тут одежды. Есть отдельный склад с товарами для новорождённых. Вещи здесь практически не ношенные и в идеальном состоянии. Порой неравнодушные горожане сдают и уникальные предметы гардероба, которые хранили у себя долгие годы.
На свалку с этого склада не выбросили ни одного лоскутка одежды. То, что носить уже невозможно, отправляется на арт-переработку, а из старых курток и шуб шьют подстилки для обитателей приютов для животных. Собирают же вещи по всему городу. Люди приносят и оставляют их в специальных металлических ящиках. Они стоят на Центральном рынке, возле лайфстайл центра «Башкирия» и в торговом центре «Мир».
Такие боксы установлены в местах массового скопления людей в разных частях города. Наполняются они довольно быстро, волонтёры освобождают их каждые два дня. Сортировка происходит уже на складе. Нуждающимся откладывают только чистые вещи с работающими замками и молниями.
Но всё же тонны текстиля остаются невостребованными и занимают место. А сдать на переработку их некуда – в Башкирии таких предприятий нет, говорят волонтеры. И призывают инвесторов вложиться в такое производство. Сырьём они готовы обеспечивать на постоянной основе.