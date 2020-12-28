ХК «Салават Юлаев» одержал победу в заключительном матче 2020 года

В последнем матче года хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли на своём льду магнитогорский «Металлург» – 4:2. Хозяева повели в счёте, забросив  две шайбы.

Отличились новички Джефф Плэтт и Михаил Науменков. Но гости возобновили интригу в матче, отквитав оба гола. Только в третьем периоде юлаевцы снова дважды отличились, авторами шайб стали Владимир Жарков и Александр Кадейкин.

4:2 – победа «Салавата Юлаева» и не только. Благотворительная акция, запущенная в последнем матче 2020-го, достигла своей цели: удалось собрать необходимую сумму для Мирлана Кашапова.