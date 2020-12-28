В Уфе прошел турнир по силовому экстриму «Урал-батыр»

В Уфе прошел открытый республиканский турнир по силовому экстриму «Урал-батыр».На турнире был установлен рекорд страны, представлен уникальный для российских соревнований снаряд. А победителем стал самый молодой участник турнира.
Вот так, практически играючи, с первой попытки самый молодой участник турнира Давид Шамей установил рекорд России. На новом снаряде, в новом для российских стронгменов упражнении. Его называют «Хват Батыра». Такой же уникальный тренажер для силачей есть только в Норвегии.
В соревновании приняли участие 10 самых сильных людей страны. В их числе призеры чемпионатов Европы и мира по пауэрлифтингу, неоднократные победители престижных турниров среди стронгменов, мастера спорта по силовому экстриму.
Соревнования проводились в пяти упражнениях. Участники толкали колеса от трактора, тягали огромные бревна, таскали неподъемные чемоданы с железом. Но самой сложной оказалась становая тяга автомобиля. Из десяти участников с ней справилась ровно половина. Одним из лучших был уфимец Денис Вагапов. Электромонтажник по профессии, он поднял отечественный автомобиль весом в полторы тонны 6 раз.
Еще один представитель республики – Тагир Баймухаметов. Дебютант соревнований. Многие упражнения спортсмен выполнял впервые. Трудно поверить: Тагир ни разу не тренировался в спортзале. Резчик по дереву из Абзелиловского района готовился к турниру у себя во дворе, используя подручные материалы.
Лучшим по сумме всех заданий стал Давид Шамей из Белгорода. Также на пьедестал почета поднялись два представителя Москвы.