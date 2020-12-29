В рамках проекта «Взлетай!» в школе Башкирии появился стоматологический кабинет

Эта программа значительно облегчит жизнь и родителям. Попасть на прием бывает непросто, а так ребенок может пройти профилактический осмотр в стенах школы. Светлый кабинет, новое и современное оборудование. Лечить учеников будут бесплатно. Проект затрагивает школы с наполняемостью свыше 800 человек. На ремонт и оборудование было потрачено более одного миллиона рублей из республиканского бюджета и более 50 тысяч – из районной казны.