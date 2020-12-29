В Уфе девушка с тяжёлой формой коронавируса родила мёртвого ребёнка

Девушка родила быстро – за три часа. Она сама рассказала, что не понимала, что происходило, только слышала команды в этой маске. Голова чугунная, температура. А она такая вежливая, такая воспитанная, спросила после родов: «Я себя хорошо вела?». Утром мы ей ситуацию объяснили, но пациентка была словно оглушенная. Мы ей напоминали, что дома ее ждет старший ребенок, а погибший малыш сам по себе был больным на фоне тяжелой инфекции. Ребеночек всю болезнь взял на себя, мы пытались ей это объяснить. Как призналась сама девушка, она не сразу поняла, что произошло. Только вечером она осознала случившееся, поплакала, ей дали успокоительное, сделали укол, девушка уснула.

врач дёмской ковид-больницы