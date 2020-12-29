В Уфе девушка с тяжёлой формой коронавируса родила мёртвого ребёнка

Молодая девушка из Башкирии на последних сроках беременности поступила в ковид-центр в Уфе. У пациентки диагностировали тяжёлую форму заболевания. Девушка более пяти недель пыталась побороть опасный вирус.
Как рассказали корреспонденты ИА «Башинформ», у девушки выявили поражение лёгких более 80%. Пациентке пришлось прибегнуть к неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, рожать прямо с этой маской в реанимации.
Девушка справилась с тяжёлым испытанием. А вот ребёнок не выдержал всех токсинов, что скопились в организме женщины на фоне коронавирусной инфекции. Малыш погиб ещё в утробе, а только через пару часов начались схватки.
К счастью, уже на следующий день девушке стало намного лучше: появился аппетит, она смогла снять маску и даже сесть на кровати. А уже через десять дней пациентку забрали из реанимации, после чего ещё две недели она восстанавливалась в роддоме.
Сейчас девушка вернулась к семье – маленькому сыну и любящему мужу. Однако она до сих пор продолжает переписываться с врачами, которые спасли её и поддержали в такой тяжёлый момент. Девушка постепенно приходит в себя от пережитого шока, но, как говорят врачи, депрессии она не поддалась, намерена родить ещё одного ребёнка через года два, когда пандемия окончательно закончится.