Врио мэра Уфы похвалил коммунальные службы за уборку снега

В минувшие выходные на Уфу обрушилась настоящая снежная стихия. Снегопад завалил все улицы не только города, но и ближайших районов. За сутки выпало около 30% месячной нормы снега.

Временно исполняющий обязанности мэра Сергей Греков отметил работу коммунальных служб на оперативном совещании в администрации Уфы. По словам чиновника, коммунальщики справились со стихией «хорошо».

Снегопад, который прошёл в воскресенье, был серьёзным испытанием для нашего города. В этом сезоне, наверное, это первое серьёзное испытание. Порядка 30% месячной нормы выпало за 12 часов. Все службы города справились «хорошо» с уборкой снега. Сергей Греков, врио мэра Уфы