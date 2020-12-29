Врио мэра Уфы похвалил коммунальные службы за уборку снега

В минувшие выходные на Уфу обрушилась настоящая снежная стихия. Снегопад завалил все улицы не только города, но и ближайших районов. За сутки выпало около 30% месячной нормы снега.
Временно исполняющий обязанности мэра Сергей Греков отметил работу коммунальных служб на оперативном совещании в администрации Уфы. По словам чиновника, коммунальщики справились со стихией «хорошо».
Однако на устранение всех последствий снегопада понадобится ещё 2-3 дня. Из города уже было вывезено более 12,5 тысяч кубометров снега.