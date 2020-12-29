В Уфе продолжают выявлять пешеходов-нарушителей

При обследовании улиц и дорог выдается предписание на очистку от снега и наледи. ГИБДД просит водителей не оставлять машины возле проезжей части, так как они мешают снегоуборочной технике.

Эльмир Мустафин, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Уфе