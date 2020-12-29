В Уфе продолжают выявлять пешеходов-нарушителей

Уфимские пешеходы станут ярче. В столице республики сотрудники Госавтоинспекции раздали жителям светоотражающие значки, чтобы те стали заметнее в вечернее время. Накануне рейд по нарушителям правил дорожного движения прошёл на улице Первомайской.

Автоинспекторы выявляли людей, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Надо прививать пешеходам культуру поведения на дорогах. Это проблема не только Уфы, но и других городов и районов. Мы с детских садов начинаем прививать культуру правильного поведения на дорогах, потом идем в школы. Краш-курсы проводим, показываем уже в высших учебных заведениях.

Динар Гильмутдинов, начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

По словам сотрудников Госавтоинспекции, каждый день в республике свыше сотни людей оплачивают штраф за переход дороги в неположенном месте. За такое нарушение взыскание составляет 500 рублей. За 11 месяцев в Башкортостане зарегистрировали 910 наездов на людей. 112 человек погибли и 837 получили травмы. Автомобилистов и пешеходов призывают к бдительности. Также сотрудники Госавтоинспекции проверили качество уборки снега на дорогах.

При обследовании улиц и дорог выдается предписание на очистку от снега и наледи. ГИБДД просит водителей не оставлять машины возле проезжей части, так как они мешают снегоуборочной технике.

Эльмир Мустафин, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Уфе