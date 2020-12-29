В Башкирии синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В Башкирии в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается мороз. Синоптики отмечают, что в некоторых районах республики пройдёт снег.

После полуночи температура в основном будет держаться на отметке -16; -21°С. А вот при прояснениях может похолодать до -23; -28°С. Любителей ночных прогулок предупреждают о возможных морозах и рекомендуют одеться теплее.

2021 год начнётся примерно с такой же погоды, что зафиксирована в последние дни 2020. Однако днём 1 января температура воздуха не опустится ниже -16°С.