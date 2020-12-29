В Иглино открылся ледовый городок

В село Иглино Дед Мороз приехал на квадроцикле. Старец поздравил детей с открытием новогоднего ледового городка. В этом году для установки главной елки организаторы выбрали центральную площадь.

Новогодние утренники теперь на свежем воздухе. Собирать детей в этом году решили только так. Зато кричать можно из-за всех сил. Преобразилось и появление Деда Мороза. Волшебника и его внучку привезли не олени, а квадроцкилы.

Ледовый городок в этом году в Иглино стал масштабнее и красочнее. Праздничные арт-объекты, ледовые фигуры с подсветкой. Порадовало сельчан и место установки главной елки. Новогодняя красавица возвышается на центральной площади.

Наша ёлка в этом году особенно замечательная, потому что её установили на традиционном месте. Двенадцать лет её не устанавливали. В этом году мы снова возобновили традицию и установили её на нашем любимом месте. Динара Назарова, управляющая делами администрации Иглинского района

Глава района вручил новогодние подарки отличникам учебы, призерам олимпиад и конкурсов. А вот к Матвею Анискину, наверное, самому известному иглинскому школьнику, приехали ещё и представители Министерства природопользования и экологии республики. Юному защитнику природы вручили диплом и подарок за вклад в развитие и популяризацию экологического волонтёрского движения.

Я собирал мусор, устранял несанкционированные свалки. Я очень рад, что занялся этим. Сейчас я защищаю своё село от мусора. Больше всего я хочу обратить внимание на рекультивацию свалки. Матвей Анискин, юный эколог

Стал примером для других детей, чтобы вокруг становилось чище и показатель, что один маленький ребёнок может сделать столько, сколько не может сделать один взрослый. Максим Некрасов, член общественного совета Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, председатель РОО «Зелёная Башкирия»

Матвей уже наметил планы на будущий год. Все свои силы отправит на рекультивацию свалок. Открытие ледового городка запомнилось не только детям, но и взрослым. Семья Власовых в этот день отметили сразу три знаменательных события.

Сегодня мы пришли на площадь открывать нашу ёлку. У нас сегодня три события, елка – первое. Мы очень рады, что нам вернули ёлку на площадь, нас вернули немножко в наше детство. Второе событие – это 27 лет совместной жизни. И ещё одно событие – сегодня ездили по республиканской программе «Башкирское долголетие. Туризм». Ольга и Борис Власовы, жители села Иглино