В Иглино открылся ледовый городок

В село Иглино Дед Мороз приехал на квадроцикле. Старец поздравил детей с открытием новогоднего ледового городка. В этом году для установки главной елки организаторы выбрали центральную площадь.
Новогодние утренники теперь на свежем воздухе. Собирать детей в этом году решили только так. Зато кричать можно из-за всех сил. Преобразилось и появление Деда Мороза. Волшебника и его внучку привезли не олени, а квадроцкилы.
Ледовый городок в этом году в Иглино стал масштабнее и красочнее. Праздничные арт-объекты, ледовые фигуры с подсветкой. Порадовало сельчан и место установки главной елки. Новогодняя красавица возвышается на центральной площади.
Глава района вручил новогодние подарки отличникам учебы, призерам олимпиад и конкурсов. А вот к Матвею Анискину, наверное, самому известному иглинскому школьнику, приехали ещё и представители Министерства природопользования и экологии республики. Юному защитнику природы вручили диплом и подарок за вклад в развитие и популяризацию экологического волонтёрского движения.
Матвей уже наметил планы на будущий год. Все свои силы отправит на рекультивацию свалок. Открытие ледового городка запомнилось не только детям, но и взрослым. Семья Власовых в этот день отметили сразу три знаменательных события.
А 1 января в парке имени Елены Иглиной традиционно состоится «Забег желаний». Каждый сможет проверить свою волю и выдержку, придя рано утром и пробежав дистанцию с такими же любителями здорового образа жизни.