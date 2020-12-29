В Башкирии увеличилось число заболевших COVID-19

В Башкирии зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом, сообщает федеральный штаб. Еще 166 жителям республики пришел положительный результат тестов, подтвердивший заражение COVID-19.
Всего в республике за все время пандемии диагноз "новая коронавирусная инфекция" был поставлен 18 728 пациентам. Отмечается, что 3 992 человека являются активными носителями вируса, остальные 14 601 человек побороли болезнь и были выписаны из больниц.
Отмечается, что новых смертельных случаев в республике не зарегистрировано. За все время жертвами вируса стали 135 человек.